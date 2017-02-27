Сотрудники службы безопасности Швеции SAPO арестовали человека, шпионившего за беженцами на территории королевства. Об этом сообщает The Local.

Как уточнили в правоохранительных органах, злоумышленник проживал в стране на протяжении нескольких лет и собирал сведения о выходцах из Тибета. Полученную информацию он передавал иностранной разведке.

Как отметила представитель спецслужбы Нина Одермальм Шей, сбором данных о выходцах из той или иной страны на территории королевства занимаются государства, в которых "не уважаются права человека и свобода слова".

Шей объяснила, что шпионская деятельность осуществляется ради понимания настроений среди мигрантов, а также для предотвращения критических высказываний в адрес властей страны происхождения.

В октябре 2013 года суд шведского города Эребру приговорил выходца из африканского государства Бурунди к восьми месяцам тюрьмы за шпионаж. Как было установлено в ходе суда, подозреваемый следил за критиками действующих властей Руанды в течение девяти месяцев с 2010 по 2011 год. Шпионаж он осуществлял в различных регионах Швеции. Собранные сведения он передавал представителю руандийского правительства.