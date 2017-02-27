Операцию на севере Сирии в провинции Идлиб провела международная коалиция, возглавляемая США. Перемирие, заключенное между режимом в Дамаске и вооруженной сирийской оппозицией, не распространяется на экстремистские группы. США и их союзники с 2014 года ведут кампанию против террористов в Ираке и Сирии, ограничиваясь в основном ударами с воздуха.

По данным американской консалтинговой компании по вопросам безопасности Soufan Group, аль-Хайр являлся доверенным лицом прежнего главы "Аль-Каиды" Усамы бин Ладена и был женат на его дочери. Несколько лет он пребывал под домашнем арестом в Иране, но был освобожден в конце 2015 года.

После этого долгое время аль-Хайр находился в Сирии. В июле 2016 года он опубликовал видео, в котором группировка "Фронт ан-Нусра", ранее считавшаяся сирийским подразделением "Аль-Каиды", объявила о разрыве с этой джихадистской организацией и поменяла название на "Джебхат Фатх аш-Шам".