В результате взрывов смертников вблизи объектов служб безопасности в сирийском городе Хомс погибли по меньшей мере 14 человек, сообщает базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга за правами человека.

По данным правозащитников, в числе погибших есть высокопоставленные сирийские военные.

Агентство РИА Новости со ссылкой на источник на месте события сообщает, что всего возле двух объектов служб безопасности подорвались более шести смертников, жертвами которых стали 35 человек. Из них 15 человек, по данным агентства, погибли в результате взрывов возле отделения службы военной разведки.

По данным правозащитников из базирующегося в Британии центра, пока неясно, были ли взрывы осуществлены боевиками экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в России, Британии и ряде других стран).

Информация о пострадавших продолжает поступать.