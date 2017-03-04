Эта мера позволит помещать под стражу матерей, которые оспаривают депортацию или ждут, пока им предоставят убежище. Согласно действующему закону, пока суд не примет решение, мигрантов с детьми не задерживают и при этом разрешают находиться на территории США. Агентство объяснило это постановлением Федерального апелляционного суда, который запретил задерживать детей на длительное время.

Детей предлагается передавать органам опеки, которые обеспечат несовершеннолетним мигрантам "наименее ограничительные условия". Детей будут содержать до тех пор, пока их не примут американские родственники или опекуны, которые получат поддержку от государства.

Ранее в США впервые арестовали мигранта из Мексики, который легально проживал в стране по программе отсрочки депортации для детей (DACA), принятой бывшим президентом США Бараком Обамой. Этот случай стал первым с начала действия полномочий американского лидера Дональда Трампа.

Администрация Трампа также начала "волну" депортации нелегальных мигрантов по всей стране и пообещала принять новый миграционный указ, так как действие предыдущего приостановил суд.