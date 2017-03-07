В Международном аэропорту "Рига" в терминале для пассажиров завершилась установка системы вентиляции с использованием современных и энергоэффективных устройств. Прежняя система вентиляции "морально устарела", сообщили агентству LETA в аэропорту.

Новая мультифункциональная система вентиляции в зале регистрации пассажиров будет поддерживать соответствующий климат внутри здания независимо от уличной температуры, обеспечивая помещение не только обменом воздуха, но и, при необходимости, функциями подогрева или охлаждения воздуха.

Современные и энергоэффективные устройства в течение часа могут обеспечить замену воздуха в помещении зала регистрации объемом 25 000 кубических метров и возвратить больше 80% израсходованного тепла. Для оперативного контроля действий системой можно управлять удаленно.

"Прежняя вентиляция морально и физически состарилась: она была установлена одновременно со строительством здания аэропорта, в 70-х годах, и теперь не может обеспечить все возрастающие потребности пассажиропотока. Новая система не только созст в терминале приятную атмосфу, но и позволит сократить расходы, уменьшив потребление электричества и тепла", — сказала председатель правления аэропорта Илона Лице.

Установка системы вентиляции является одним из тех шагов, которые аэропорт планирует осуществить в ближайшие годы для улучшения удобства пассажиров перед тем, как будет реализован масштабный проект расширения терминала в 2022 году.