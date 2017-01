В топ молодых европейских лидеров журнала Forbes "30 Under 30" вошли соучредитель латвийского предприятия по визуализации данных Infogram Алисе Семенова, баскетболист Кристап Порзиньгис и соучредитель компании Sorry as a Service Сабине Поле, сообщила консультант Infogram по телекоммуникациям Дагния Лиепиня.