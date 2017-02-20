Полиция Турции за минувшую неделю задержала более 1,5 тысячи человек по подозрению в причастности к деятельности террористических организаций. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства внутренних дел республики.

С 13-го по 20 февраля сотрудники жандармерии и вооруженных сил провели 268 операций против "сепаратистской террористической организации" — запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), указано в сообщении. "По подозрению в помощи организации и содействии ее членам задержано 1067 человек, из которых 57 взято под стражу", — отмечает МВД.

Также был задержан 21 подозреваемый в связях с террористической группировкой "Исламское государство". В рамках борьбы с организацией ФЕТО исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена за неделю власти задержали 501 подозреваемого, 63 из них арестовано, цитирует ТАСС текст сообщения турецкого МВД.

В ходе операций в нескольких провинциях Турции уничтожено 31 самодельное взрывное устройство, изъято 104 кг пластиковой взрывчатки и почти три тонны химических веществ, использующихся для создания взрывчатки, говорится в заявлении ведомства. Также изъято более 60 единиц легкого и тяжелого стрелкового вооружения.