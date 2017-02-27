Как утверждают источники издания, власти опасаются, что после начала выхода из ЕС, в страну могут въехать "половина жителей Болгарии и Румынии".

Как сообщается, за "дату отсечения" будет взято 15 марта 2017 года. После этого срока вновь прибывшие граждане ЕС потеряют право постоянного проживания в Великобритании.

В то же время около 3,6 миллионов иностранцев-обладателей европейских паспортов, которые уже проживают в стране, смогут остаться в ней до окончания выхода страны из ЕС. При этом британские власти рассчитывают на "зеркальный ответ" со стороны Брюсселя в отношении 1,2 миллионов подданных, проживающих в странах Евросоюза.

8 февраля Палата общин парламента Великобритании приняла билль о введении в действие процедуры выхода страны из Евросоюза. За шесть дней до этого правительство страны опубликовало так называемую "Белую книгу", в которой содержится план Brexit. В документе говорится о сохранении зоны свободной торговли с ЕС, продолжении сотрудничества в военной сфере, а также в борьбе с преступностью и терроризмом. При этом Великобритания покинет единый европейский рынок, который подразумевает, в том числе, свободное передвижение рабочей силы.

В ноябре прошлого года Мэй заявила о намерении начать официальные переговоры с Европейским союзом по Brexit в конце марта 2017-го.

Референдум о выходе страны из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. За Brexit проголосовали более половины британцев, принявших участие в плебисците. После этого премьер-министр Дэвид Кэмерон ушел в отставку, а его место заняла Тереза Мэй.