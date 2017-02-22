В среду на рабочем месте, как предполагается, совершил самоубийство служащий во Второго департамента оперативных служб Минобороны капитан Р. Р., сообщило оборонное ведомство.

Как сообщили BNS в Главном комиссариате полиции Вильнюсского округа, полиция была информирована о случившемся на ул. Янкишкю около 10 часов. Поступило сообщение о том, что мужчина получил огнестрельное ранение.

Пострадавший 1981 года рождения был передан медикам. Министерство информировало близких офицера.

Информация о служащих Второго департамента оперативных служб не является публичной, поэтому министерство не будет предоставлять более детальных комментариев произошедшего. В связи с произошедшим Криминальная полиция начала расследование.