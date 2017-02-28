Оборот латвийских предприятий розничной торговли в январе 2017 году по сравнению с январем 2016 года, по календарно выровненным данным, в сравнительных ценах увеличился на 3,7%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В том числе оборот предприятий розничной торговли продовольственными товарами уменьшился на 0,1%, непродовольственными - увеличился на 5,9%.

Наибольший годовой прирост в группе непродовольственных товаров был зафиксирован в сегменте торговли одеждой, обувью и кожгалантереей (на 12,5%) и информационно-телекоммуникационным оборудованием и устройствами (на 10,6%).

Сократился оборот розничной торговли со стендов и на рынках (на 14,2%), в неспециализированных магазинах, торгующих в основном непродовольственными товарами (на 2,6%).

Оборот розничной торговли автогорючим за год увеличился на 8,8%.

Общий оборот предприятий розничной торговли в фактических ценах, без учета влияния календарных дней, за год вырос на 8,4%.

В январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года оборот предприятий розничной торговли, по сезонно выровненным данным, в сравнительных ценах увеличился на 2,4%, в том числе оборот предприятий розничной торговли продовольственными товарами вырос на 4,4%, непродовольственными - на 1,1%.

За месяц больше всего увеличился оборот розничной торговли информационно-телекоммуникационным оборудованием и устройствами (на 13,8%), в неспециализированных магазинах, торгующих в основном непродовольственными товарами (на 8,1%), одеждой, обувью и кожгалантереей (на 5,3%), металлоизделиями, красками и стеклом (на 2,5%), а также автогорючим (на 1,2%).

Сократился оборот розничной торговли по почте или в интернет-магазинах (на 11%), со стендов и на рынках (на 7,3%), фармацевтическими и медицинскими товарами (на 2,1%).

Общий оборот предприятий розничной торговли в фактических ценах без учета сезонности в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 сократился на 18%.