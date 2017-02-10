Латвия является одним из самых динамичных мест для учреждения и развития стартапов и технологических компаний, заявил на открытии международной конференции технологий и стартапов TechChill президент Раймонд Вейонис.

Президент отметил, что несмотря на глобальную конкуренцию Латвия имеет в этой области значительные преимущества перед другими странами. "Интернет в Латвии один из самых быстрых в мире. Отличные возможности авиасообщения почти со всеми странами мира, приемлемые затраты на проживание, динамичное сообщество стартапов — вот только некоторые из преимуществ", — сказал президент.

Он отметил, что правительство Латвии предприняло ряд инициатив для поддержки молодых предприятий, в том числе введено упрощенное налоговое регулирование, начата визовая программа для стартапов. "Это только начало программы поддержки стартапов, которая нацелена на то, чтобы сделать Латвию первым выбором при учреждении стартапа", — сказал президент.

На конференцию TechChill 2017 в Риге собрались бизнес-профессионалы, молодые предприниматели, энтузиасты технологий, инвесторы и студенты. Цель TechChill — поддержка и развитие многообещающих идей.