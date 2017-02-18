Президент Латвии Раймонд Вейонис сегодня в рамках Мюнхенской конференции по безопасности вместе с президентами других стран Балтии встретится с вице-президентом США Майком Пенсом.

Как сообщили в президентской пресс-службе, во время встречи будут обсуждаться стратегическое сотрудничество Балтии и США в области обороны и безопасности, реализация решений Варшавского саммита НАТО, увеличение финансирования обороны в странах Балтии, а также сотрудничество в борьбе с глобальным терроризмом.

"Латвия серьезно относится и к своим обязательствам по НАТО, и к собственной безопасности. Уже сейчас Латвия существенно увеличила бюджетное финансирование обороны, и в следующем году оно составит 2% от внутреннего валового продукта", — подчеркнул Вейонис.

"На саммите НАТО в Варшаве было принято исторически важное для Латвии решение — усиление присутствия союзников в странах Балтии и Польше. Мы благодарны США и всем союзникам за солидарность и единство в принятии этого решения. Мы готовы полностью выполнить все обязательства принимающей страны для обеспечения присутствия сил союзников на территории Латвии", — сказал президент.