В субботу президент Латвии Раймонд Вейонис отправляется с визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщает LETA.

Его будут сопровождать министр экономики Арвилc Ашераденс, министр земледелия Янис Дуклавс и министр сообщения Улдис Аугулис, а также многочисленная делегация предпринимателей. Визит продлится до 28 февраля.

Намечены встречи с высокопоставленными должностными лицами ОАЭ. Цель визита - расширить договорную базу и укрепить экономические отношений между странами, сообщили в пресс-службе президента.

Президент посетит выставку продуктов питания и индустрии гостеприимства "Gulfood 2017", в которой Латвия участвует с национальным стендом. Вейонис откроет в Дубае бизнес-форум предпринимателей Латвии и ОАЭ и встретится с живущими в этой стране латвийскими подданными.