Во время еженедельной встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом президент проинформировал его о визите в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где Латвия получила повторное приглашение принять участие в международной выставке "Expo 2020" в Дубае. Об этом агентству LETA сообщили в президентской пресс-службе.

Решение об участии в "Expo 2020" должен принять Кабинет министров. Вейонис считает, что правительству следует поддержать участие Латвии в выставке, так как оно дало бы латвийским предпринимателям возможность наладить новые международные деловые контакты.

На международной выставке "Expo 2017" в Астане (Казахстан) Латвию будут представлять несколько предприятий.

В разговоре с премьером президент отметил, что предложенную Министерством финансов налоговую реформу надо тщательно оценить.

"Предложения необходимо тщательно взвесить, в пределах возможного учитывая интересы всех причастных сторон — предпринимателей, социальных партнеров, самоуправлений и других. Однако в целом основные положения новой налоговой политики необходимо принять в апреле", — указал Вейонис.

От более подробных комментариев предложенной налоговой реформы президент пока воздержался.