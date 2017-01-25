Власти Вентспилса решили навести порядок в старой части города, где сконцентировались основные городские развалины. Чтобы вернуть жителей в исторический центр рядом с портовым терминалом, Вентспилсское самоуправление решило инвестироваться в постройку дорогих квартир, чтобы потом их продать на рынке недвижимости, сообщает портал lsm.lv.

Развалины в центре Вентспилса образовались, благодаря практике советских времен, когда вентспилчанам предлагали квартиры в новых домах, а старый город оставляли на волю судьбы. Застройка улицы Пилс начала рушиться, когда люди уже не хотели сжить рядом с терминалом калийной соли. Теперь Вентспилсское самоуправление решило вернуть эффектный вид городскому центру, где раньше находились самые красивые доходные дома и магазины.

Местные власти призывали привести в порядок дома: в прошлом году были наложены 96 административных штрафов и высланы 203 письма владельцам недвижимости. По словам Айвара Лемберга, главную позитивную роль сыграли не штрафы, а повышение налога на деградирующую недвижимость.

В итоге многие дома были выставлены на продажу, но желающих вложиться в развалины особо нет. В связи с чем, самоуправление решило вложить деньги, чтобы привести дома в порядок. Поскольку рядом — индустриальная зона с шумом и запахами, планируется установить вентиляционные системы и звукоизолирующие окна.

Для осуществления стратегического плана было создано SIA 'Ventmalas māja', которое отстроит целый квартал. Самоуправление заблаговременно купило землю на улице Уденс и объявило конкурс архитекторов. Первых жильцов планируется принять уже через два года.