В сообщении RB отмечается, что за каждую акцию Mead Johnson ее нынешним владельцам будет выплачено $90, что на 29% превышает стоимость бумаг на 1 февраля 2017 года. Таким образом, общая стоимость американской компании составит $16,6 млрд. Вдобавок RB возьмет на себя погашение долга Mead Johnson на сумму более чем в $1,2 млрд.

RB - один из крупнейших в мире производителей гигиенических товаров, а также бытовой химии и товаров медицинского назначения. Компании, в частности, производит бытовую химию под брендами Calgon, Cillit Bang, Vanish и Dettol, пастилки от боли в горле Strepsils, средства для уходами за ногами Scholl, таблетки Nurofen, средства для депиляции Veet.

В 2010 года RB приобрела компанию SSL International, владеющую правами на один из наиболее известных брендом презервативов - Durex. Покупка производителя детского питания на этом фоне можно назвать своего рода диверсификацией рисков.

Mead Johnson - один из крупнейших в мире производителей детского питания, выручка компании в 2016 году составила около $3,7 млрд. При этом половину этой суммы принесли компании продажи в странах Азии и, в первую очередь, в Китае.