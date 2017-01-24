Конкуренция на рынке хлеба в Латвии продолжает расти, сказал агентству LETA руководитель и владелец хлебопекарни Lači Нормунд Скаугис.

"Конкуренция ужесточается. Все хотят сохранить нынешние объемы, но это невозможно", - сказал он, пояснив, что росту конкуренции способствуют несколько факторов, в том числе то, что крупные производители хлеба всегда производят больше также нишевых продуктов, конкурируя с маленькими хлебопекарнями.

По прогнозам Скаугиса, в этом году новые крупные участники на латвийский рынок хлеба не придут, так как он уже довольно насыщен.

Главными задачами предприятия Lači в этом году он назвал расширение ассортимента продуктов и предложение новых услуг.

Основной капитал основанного в 1995 году предприятия Lači - 961,860 тыс. евро, владелец - Скаугис. Предприятию в Латвии принадлежат 12 магазинов.