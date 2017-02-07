Госкомитет по делам развития и реформ КНР одобрил выделение 6,15 млрд юаней (896,5 млн долларов) на два проекта по производству электромобилей, сообщается на сайте ведомства. Предприятия будут построены в городе Путянь восточной провинции Фуцзянь, а также в городе центрального подчинения Тяньцзинь.

Общий объем инвестиций в первый проект, реализацией которого займется компания Yudo New Energy Automobile, составит 1,886 млрд юаней (277 млн долларов), а тяньцзиньская компания National New Energy Vehicle получит 4,267 млрд юаней (627 млн долларов), передает ТАСС.

После строительства двух предприятий их общая производственная мощность должна составить 115 тысяч электромобилей в год: 50 тысяч авто для завода в Тяньцзине и 65 тысяч для предприятия в провинции Фуцзянь.

Как известно, правительство Китая в последние годы активно поддерживает производство и продвижение в стране автотранспорта на чистых источниках энергии, предоставляя производителям налоговые льготы и активно субсидируя соответствующие проекты, что позволяет потребителям пользоваться скидками и льготами при покупке подобных авто.