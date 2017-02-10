По подозрению в планировании теракта на юге Франции задержаны четыре человека, в том числе 16-летняя девушка. Задержание произведено возле города Монпелье утром в пятницу, 10 февраля, сообщила прокуратура.

По данным следственных органов, в импровизированной лаборатории сотрудники спецподразделения по борьбе с терроризмом обнаружили взрывчатое вещество трипероксид триацетона (TATP), а также другие базовые составляющие для изготовления бомбы. Около 70 граммов TATP, а также по литру ацетона, перекиси водорода и серной кислоты были изъяты в доме 20-летнего мужчины. Кроме него, задержаны двое мужчин в возрасте 33 и 26 лет.

Четвертая задержанная, 16-летняя девушка, попала в поле зрения органов безопасности в связи со своими записями в социальных сетях, указывает агентство AFP. Она высказывала намерение уехать в регион военных действий — Сирию или Ирак — или осуществить теракт во Франции.

Вещество TATP, которое может быть изготовлено из легкодоступных материалов, использовалось при терактах в ноябре 2015 года в Париже и в марте 2016 года в Брюсселе.