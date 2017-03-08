Водитель попался на попытке передать полицейскому взятку

По информации пресс-центра Земгальского регионального управления полиции, 7 марта в Елгаве, на ул. Аспазияс за превышение скорости был остановлен автомобиль, которым управлял мужчина 1957 г.р. Как отмечают в полиции, вместо разрешенных 60 км/ч водитель ехал на скорости 76 км/ч. Чтобы избежать наказания, нарушитель предложил "дорожникам" 50 евро, за что и был задержан. Против него начат уголовный процесс.

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