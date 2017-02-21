Согласно прогнозу, во вторник днем будут продолжаться дожди, а вечером и ночью почти на всей территории страны ожидаются снегопады и дожди. Температура воздуха ночью может опуститься до -9 градусов, из-за чего на дорогах появится гололед. В среду снова ожидаются осадки.

LVC напоминает, что лед на дорогах появляется быстро и неравномерно, особенно это касается так называемого черного льда, который появляется при замерзании образовавшегося на дорогах водяного конденсата. Чаще всего он появляется на мостах, путепроводах, на идущих через лес дорогах и вблизи водоемов.

LVC призывает водителей быть осторожными, особенно в утренние и вечерние часы. Важно выбирать отвечающую погодным условиям скорость и соблюдать увеличенную дистанцию с идущим впереди транспортным средством.