Всего Volkswagen будет нужно выплатить $1,2 млрд. Все выплаты немецкий автоконцерн должен совершить за 18 месяцев. Как отметил судья Чарльз Брейер, данное решение было "честным, разумным и адекватным". Как отмечает Би-би-си, компенсации от Volkswagen должны покрыть издержки, которые понесли компании из-за ущерба репутации и из-за сложностей с продажей автомобилей.

Кроме того, Volkswagen согласился выплачивать поощрительные выплаты дилерам и разрешил отложить повышение капитала на два года. Всего немецкий концерт согласился выплатить $22 млрд в США, чтобы удовлетворить жалобы со стороны владельцев автомобилей, экологических ведомств, местных властей и автодилеров.

Как заявил исполнительный директор компании Volkswagen в Северной Америке Хайнрих Воэбкин, "соглашение с дилерами — это важный шаг для того, чтобы нормализовать ситуацию для всех заинтересованных сторон в США".

В начале января Volkswagen согласился заплатить регулирующим органам США $4,3 млрд для урегулирования "дизельного скандала". Кроме того, немецкий концерн готов признать свою вину в нарушениях экологических норм. Как рассказали представители немецкой компании, расходы Volkswagen на урегулирование споров превысили $19,2 млрд.

В США компанию Volkswagen обвинили в том, что она ставила на свои дизельные автомобили программное обеспечение, которое занижало реальные показатели выбросов в атмосферу вредных веществ. Это было сделано, чтобы обойти экологические тесты в США, которые измеряют уровень вредных веществ в выхлопных газах.

В июне 2016 года Министерство юстиции США, Агентство по охране окружающей среды и Федеральная торговая комиссия заключили соглашение с Volkswagen, по которому компания выплатит в качестве компенсации владельцам около $10 млрд полумиллиона дизельных автомобилей, которые были проданы в США в 2009–2015 годах. В случае если автовладельцы не захотят отдавать свои автомобили с неточно работающим ПО, Volkswagen должен отремонтировать их бесплатно, обеспечив корректную работу системы фильтрации выхлопных газов.

Кроме того, владельцы машин с некорректно работающей системой получат от немецкого концерна компенсацию в размере от $5 тыс. до $10 тыс.