Возле пункта по скупке металла нашли неразорвавшийся снаряд

По сообщению Госполиции, в начале недели в Огре, возле одного из пунктов по скупке металлов обнаружили неразорвавшийся снаряд, который по классификации соответствует типу C2. Как отмечает портал Ogrenet, на место происшествия были вызваны саперы, которые отвезли опасную находку в безопасное место и уничтожили.

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