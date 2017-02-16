Всех журналистов внезапно выгнали со встречи нового госсекретаря США и Лаврова

Во время первой встречи нового госсекретаря США Рекса Тиллерсона с главой МИД России Сергеем Лавровым журналистов выгнали из зала после первой же фразы американского чиновника. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает корреспондент "Ленты.ру" с места событий. Тиллерсон едва успел сказать: "Здравствуйте. Спасибо, мистер Лавров, мне также приятно вас видеть", — как члены американской делегации приказали прессе немедленно покинуть помещение. Свои действия они никак не объяснили.

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