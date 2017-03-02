2 марта во Львовской области Украины в селе Глухов Сокальского района прогремел взрыв на шахте № 10 "Степная" ОАО "Львовуголь". По предварительным данным, погибли минимум десять горняков.

По данным ГСЧС Украины, взрыв произошел на шахте горизонте 550 м, в 119-м конвейере в результате взрыва произошло обрушение горной породы. На шахте находились 172 горняка, на аварийном участке 34 горняка, из которых 10 погибли, еше шесть горняков с травмами были подняты на поверхность, передает агентство УНИАН. Число погибших уточняется.

"Взрыв метана произошел на 119 лаве шахты "Степная" ГП "Львовуголь". Горные спасатели работают, точной информации о количестве раненых еще нет, пока что 2 горняка с очень тяжелым ожогами уже на поверхности, пятеро с тяжелыми ранениями.

Среди шахтеров ищем нашего председателя первичной организации Независимый профсоюз горняков Украины на шахте Степная Василия Семканича", — сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.