Сайт Wikileaks просит пользователей прислать данные о налоговой отчетности нового президента США Дональда Трампа. Тот отказывается обнародовать их, хотя до выборов обещал сделать это.

Сайт Wikileaks попросил пользователей интернета прислать ему данные о налоговой отчетности президента США Дональда Трампа. "Тогда мы сможем опубликовать их", - говорится в сообщении Wikileaks в Twitter, размещенном вечером в воскресенье, 22 января.

Trump Counselor Kellyanne Conway stated today that Trump will not release his tax returns. Send them to: https://t.co/cLRcuIiQXz so we can.

— WikiLeaks (@wikileaks) 22 января 2017 г.

Ранее советник Трампа Келлиан Конуэй вновь подтвердила, что тот не намерен обнародовать свою декларацию о налогах. Закон не обязывает его это делать, но все кандидаты в президенты США традиционно публикуют свою налоговую отчетность еще в ходе предвыборной кампании.

За последние 40 лет Трамп - первый кандидат в президенты и соответственно глава Белого дома, отказавшийся сделать это. До выборов он обещал обнародовать налоговую декларацию после завершения аудиторской проверки. В Налоговом управлении США утверждали, что проверка не мешает гражданам предавать огласке их налоговую отчетность.

Между тем петицию на сайте Белого дома с требованием немедленно опубликовать сведения о налогах Дональда Трампа за три дня подписали почти 250 тысяч человек. Администрация США должна рассмотреть любую петицию, собравшую 100 тысяч подписей, и ответить на нее. Однако правила не обязывают президента США удовлетворять поданные ходатайства.