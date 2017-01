Сайт Wikileaks попросил пользователей интернета прислать ему данные о налоговой отчетности президента США Дональда Трампа. "Тогда мы сможем опубликовать их", - говорится в сообщении Wikileaks в Twitter, размещенном вечером в воскресенье, 22 января.

Trump Counselor Kellyanne Conway stated today that Trump will not release his tax returns. Send them to: https://t.co/cLRcuIiQXz so we can.

— WikiLeaks (@wikileaks) 22 января 2017 г.