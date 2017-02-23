Генсек кабмина Японии Ёсихидэ Суга опротестовал решение Минобороны России разместить в 2017 году дивизию на Курильских островах, передает ТАСС.

"Мы внимательно следим за действиями России в районе четырех северных островов. Сейчас мы собираем дополнительную информацию в связи с недавними сообщениями о планах по размещению [дивизии]. 22 и 23 февраля мы направили протесты по дипломатическим каналам", — сказал он.

Суга также выступил за продолжение переговоров по проблеме Курил и поиск компромисса в конфликте Токио и Москвы по островам.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена поддерживать позитивную динамику в диалоге с Токио, несмотря на разногласия по островам Курильской гряды.