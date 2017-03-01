Cотрудники Земгальского участка Рижской муниципальной полиции в Агенскалнсе во время патрулирования задержали одного юношу, который убегал от продавца цветков. В руках у юноши был букет тюльпанов.

Инцидент случился 1 марта вскоре после 6:00 утра. Полицейские заметили убегающего с цветами юношу и приказали ему остановиться для выяснения обстоятельств. Беглеца отвели назад к цветочному магазину. Выяснилось, что ранее юноша схватил букет тюльпанов и бросился прочь. Проверив данные, оказалось, что парню всего 15 лет.

Свой поступок юноша объяснил недостатком денег и желанием подарить украденные цветы девушке. Подросток добавил, что сейчас его поддерживает юношеский кризисный центр, а с родителями он не общается.

Слова юноши растрогали продавца цветов, и он не стал писать заявление об инциденте. А букет тюльпанов был возвращен в магазин.

Тем не менее, полиция составила на подростка протокол по факту административного нарушения за нахождение в общественном месте без родителей или без соответствующего сопровождения.

Юношу передали работнику кризисного центра. Работник объяснил, что подросток сбежал из центра несколько дней назад, и с тех пор о нем не было ничего известно.