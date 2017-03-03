Власти Швейцарии подтвердили, что у бывшего президента Украины Виктора Януковича нет замороженных счетов или активов в Швейцарии, сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на письмо юридической фирмы, представляющей интересы Януковича.

Согласно сообщению юридической компании Joseph Hage Aaronson, 1 марта 2017 года в письме власти Швейцарии подтвердили, что в стране нет замороженных счетов или активов, которыми владеет Виктор Янукович. А меры по замораживанию активов, принятые в декабре 2016 года, касались других лиц, перечисленных в приложении к приказу о замораживании активов в связи с Украиной.

"Янукович всегда утверждал, что у него нет банковских счетов или иных активов в Швейцарии или в любой другой стране, кроме Украины", — говорится в сообщении юридической фирмы.