За минувшие сутки на дорогах Латвии погиб один человек

За минувшие сутки, 6 марта, на дорогах Латвии в авариях погиб один человек. ДТП со смертельным исходом случилось в Латгалии, сообщили в Госполиции. Всего за 6 марта в Латвии зарегистрировано 112 ДТП с десятью пострадавшими. Семь водителей задержаны в состоянии опьянения, оформлено 220 протоколов за превышение скорости.

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.