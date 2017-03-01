За минувшую неделю — с 20 по 26 февраля — от гриппа в Латвии скончались три человека, сообщает агентство LETA со ссылкой на Центр профилактики и контроля болезней.

В целом в этом сезоне от осложнений гриппа в Латвии умерли 22 человека — 10 женщин и 12 мужчин. Как отмечают в Центре профилактики и контроля болезней (SPKC), у умерших людей были хронические заболевания сердца и кровеносных сосудов, дыхательных путей, почек и т.д.

За последние семь дней один из умерших мужчин был возрастом от 40 до 49 лет — он стал самым молодым, кто скончался от гриппа в Латвии в этом сезоне.

В целом на прошлой неделе интенсивность гриппа в Латвии возросла на 0,6%, а особенно резко (на 28,1%) — среди людей пожилого возраста. Согласно мониторингу 70 семейных врачей, в общей сложности зарегистрировано 333 случая гриппа, тогда как неделей ранее был 331 случай.

На прошлой неделе в десяти включенных в мониторинг городах в амбулаторных учреждениях случаи гриппа превысили порог эпидемии гриппа, т.е. 100 случаев на 100 000 жителей. Самая высокая интенсивность гриппа была в Гулбенском крае — 938,8 случаев заболевания на 100 000 жителей.

В свою очередь, на прошлой неделе в больницы были доставлены 250 человек, заболевших гриппом, а еще 52 человека госпитализированы с пневмонией, вызванной гриппом. На прошлой неделе количество доставленных в больницы были немного меньше, чем неделей ранее. С начала сезона инфекция гриппа была выявлена у 16 958 пациентов.

Как сообщалось, в январе Центр профилактики и контроля болезней объявил о начале эпидемии гриппа в Латвии.