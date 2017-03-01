За минувшие сутки, 28 февраля, на дорогах Латвии случились 72 ДТП. В авариях пострадали восемь человек, один погиб, сообщает Госполиция. Авария со смертельным исходом произошла в Земгале.

По три человека пострадали в ДТП, случившихся в Земгале и Видземе, два — в Риге и окрестностях. Среди пострадавших двое были пешеходами.

28 февраля в состоянии алкогольного опьянения были выявлены 5 водителей — двое в Латгалии, по одному в Земгале, Курземе и Риге.

За превышение скорости на водителей оформлены 215 протоколов. В Рижском районе оштрафованы 86 водителей, в Земгале — 59, в Курземе — 28, в Видземе — 30, в Латгалии — 12.

В целом за минувшие сутки дорожные полицейские составили 656 протоколов за нарушения на дорогах, примерно половина из них случились в Риге и окрестностях столицы.