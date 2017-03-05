За сутки в авариях пострадали 12 человек

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 68 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 12 человек, сообщили порталу DELFI в пресс-службе Государственной полиции. За различные нарушения составлено 672 административных протокола, в том числе 275 — за превышение скоростного режима и 13 — за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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