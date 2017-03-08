За сутки в авариях пострадали 18 человек

За минувшие сутки на территории Латвии зарегистрировано 191 дорожно-транспортное происшествие, в которых пострадали 18 человек, сообщает пресс-служба Государственной полиции. За различные нарушения составлено 482 административных протокола, в том числе 134 — за превышение скорости и 3 — за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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