За сутки в авариях пострадали восемь человек

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 122 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали восемь человек, сообщили порталу DELFI в пресс-службе Государственной полиции. За различные нарушения составлено 695 административных протокола, в том числе 214 — за превышение скоростного режима, 13 — за агрессивный стиль вождения и 11 — за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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