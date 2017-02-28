За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 12 пожаров, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В Риге произошла два пожара, в других городах республиканского значения - два, а в загородной местности - восемь пожаров.

В понедельник пожарные выезжали на пожар на улице Таргалес в Вентспилсе, где горел жилой дом. Прибыв на место происшествия, работники ГПСС констатировали, что на втором этаже трехэтажного дома горели бытовые предметы, площадь пожара составила два квадратных метра. Из задымленных помещений были эвакуированы четыре человека.

Спасатели ГПСС приняли участие в 10 спасательных работах, за сутки в службу поступило два ложных вызова.