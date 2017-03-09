За сутки в Латвии произошло 87 аварий: пострадали 8 человек

По информации Госполиции, 9 марта на дорогах Латвии зафиксировано 87 ДТП, в которых пострадали 8 человек. За сутки полиция составила 642 административных протокола: из них 204 — за превышение скорости, 7 — за агрессивный стиль вождения, 4 — за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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