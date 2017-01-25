Экс-президенту Латвии Валдису Затлерсу стыдно за недавний скандал по поводу того, как получила место для захоронения его предшественница. В передаче LNT "900 sekundes" он сообщил, что дискуссии на эту тему считает праздными, потому что никто без места для могилы не останется.

Затлерс считает, что латвийский народ достаточно образован и этичен, чтобы не обсуждать публично подобные темы.

Как ранее сообщила газета Diena, экс-президент Вике-Фрейберга через посредников заполучила место на рижском Первом Лесном кладбище, недалеко от могилы первого президента Латвии Яниса Чаксте. Многочисленные чиновники учреждений Рижского самоуправления пояснили изданию, что добыть место на I и II Лесных кладбищах "со стороны" невозможно. Как пояснил, главный специалист управления юридического обеспечения департамента по вопросам окружающей среды и жилища Кришс Норис, Первое лесное кладбище является частично закрытым. Здесь места могут получить только те у кого, уже есть захоронения и они "заполнены". "Но сейчас зашло так далеко, что даже им не хватает мест", — сказал он.

Сама Вайра Вике-Фрейберга не пояснила, как получила место, но позже в соцсети Facebook она выразила сожаление вызванным ажиотажем.