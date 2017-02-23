Бюро внутренней безопасности (БВБ) МВД Латвии завело уголовное дело по 1-ой части статьи 236 Уголовного закона. Подозреваемым является сотрудник Государственной полиции.

По версии БВБ, означенный сотрудник, будучи не при исполнении, и возвращаясь домой с другой работы, на которой в порядке совмещения должностей выполнял функции охранника, забыл в общественном транспорте сумку с личным оружием и боеприпасами. "В результате оружие было потеряно, что создало вероятность его попадания в руки другого лица", — утверждают в БВБ.

За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, или принудительных работ, или штрафа. БВБ также напоминает, что никто не может считаться виновным в уголовном преступлении, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном Уголовным законом.