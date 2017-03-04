Суд Рижского района прекратил процесс неплатежеспособности АО Ķekavas broileri, бывшего владельца сети магазинов "Кекава", свидетельствует отметка в Регистре неплатежеспособности.

Процесс неплатежеспособности прекращен 23 февраля в связи с выполнением плана удовлетворения требований кредиторов.

Ķekavas broileri было владельцем сети магазинов "Кекава" до 21 марта 2014 года, когда суд Рижского района объявил неплатежеспособным АО Ķekavas broileri. Администратором процесса неплатежеспособности была назначена Байба Плявиня.

Таким образом, закрыт процесс правовой защиты предприятия, начатый летом 2012 года.

По данным Firmas.lv, оборот Ķekavas broileri в 2014 году составил 763 650 евро, а убытки 378 397 евро. В 2015 году предприятие не вело хозяйственную деятельность, а убытки составили 59 674 евро.