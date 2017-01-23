"Зеленые крестьяне" выдвинули Арманда Краузе на пост мэра Риги

Возглавлять список от партии "Союз зеленых и крестьян" на предстоящих муниципальных выборах в Рижскую думу будет Арманд Краузе. Об этом в понедельник договорилось правление СЗК. Краузе является заместителем председателя Крестьянского союза Латвии и парламентским секретарем премьер министра Мариса Кучинскиса. В 2013 году он уже стартовал на муниципальных выборах в качестве кандидата на пост мэра Риги, однако возглавляемый им список не смог получить ни одного мандата.

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