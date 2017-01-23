Краузе является заместителем председателя Крестьянского союза Латвии и парламентским секретарем премьер министра Мариса Кучинскиса. В 2013 году он уже стартовал на муниципальных выборах в качестве кандидата на пост мэра Риги, однако возглавляемый им список не смог получить ни одного мандата.
"Зеленые крестьяне" выдвинули Арманда Краузе на пост мэра Риги(1)
Возглавлять список от партии "Союз зеленых и крестьян" на предстоящих муниципальных выборах в Рижскую думу будет Арманд Краузе. Об этом в понедельник договорилось правление СЗК.
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