Краузе является заместителем председателя Крестьянского союза Латвии и парламентским секретарем премьер министра Мариса Кучинскиса. В 2013 году он уже стартовал на муниципальных выборах в качестве кандидата на пост мэра Риги, однако возглавляемый им список не смог получить ни одного мандата.