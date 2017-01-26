Полицейские остановили мужчину на трассе в районе города Уху (провинция Анхой). Он рассказал, что едет домой в Цицикар (северо-восточная провинция Хэйлунцзян) из города Жичжао (провинция Шаньдун на востоке страны), где работает. Стражи порядка пояснили мужчине, что он двигался в противоположном направлении.

Рабочему, чтобы встретить праздник с родными, надо было преодолеть около двух тысяч километров. За месяц он оказался на 500 километров дальше от места назначения. По словам мужчины, велосипед он выбрал ради экономии, а направление спросил в самом начале у кого-то из прохожих.

Полицейские купили путешественнику билет на поезд до родного города.

Дата китайского Нового года определяется по лунному календарю. В 2017 году он приходится на 28 января. Праздничные мероприятия продлятся до 2 февраля включительно.