С земли в Межапарке снят статус культурно-исторического памятника, в результате кадастровая стоимость повысилась на 30-45 процентов, пишет Latvijas avize.

Художница Джемма Скулме за семейный дом и землю в Межапарке в 2015 году заплатила налог 2200 евро, в 2016 году 3000 евро, а в этом году предстоит платить уже 3500 евро, сообщает Латвийское ТВ.

Керамик Виолетта Ятниеце, которая тоже живет в Межапарке, рассказала, что в этом году начислен налог 2329 евро, хотя в прошлом году он был гораздо меньше.

Представитель Общества развития Межапарка Каспар Гайлитис сказал, что это не единственные примеры. С февраля организация получила около 1500 сообщений от жителей Межапарка, которые возмущаются неподъемным для семейного бюджета налогом. За три года налоги выросли на 50%, а предстоит еще "размораживание" кадастровой стоимости при сохранении нынешней методики расчета налога.