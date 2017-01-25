В южных штатах США бушует стихия: из-за разрушительных действий торнадо и урагана за минувшие выходные на юге страны погибли по меньшей мере 19 американцев. В то же время настоящее чудо произошло в штате Техас неподалеку от границы с Луизианой. Там пожилой женщине удалось выжить во время торнадо, укрывшись от стихии в своей ванне, пишет The Washington Post.

Согласно отчету Национальной метеорологической службы США, опубликованному вечером понедельника, 23 января, разрушительное торнадо общей шириной более 730 метров, двигавшееся со скоростью 209 км/ч, срывало крыши с жилых домов и промышленных зданий в Луизиане и за ее пределами.

Как стало позднее известно, одна из местных жительниц в штате Техас в разгар стихии попыталась спастись от гибели, спрятавшись в своей домашней ванне. Стихия целиком разрушила дом пожилой женщины, однако ей самой по счастливой случайности удалось выжить.

"Она услышала приближение торнадо и спряталась в ванне. Все, что она помнит, это, как стихийные порывы ветра пришли с юго-запада по отношению к ее дому. К этому моменту торнадо разрушило заднюю часть дома. Сама ванна была вырвана с корнем. Ее ветром унесло в соседний лес", — рассказал старший метеоролог Джейсон Хансфорд, которому удалось поговорить с женщиной после произошедшего.

По ее словам, женщина, которая в буквальном смысле пролетела десятки метров в своей ванне и оказалась в лесу, практически не получила никаких повреждений. Она отделалась лишь синяками и ссадинами. При этом дом женщины был полностью уничтожен стихией и не подлежит восстановлению.

Эксперты отмечают, что во время разгула стихии, ванна является одним из самых безопасных мест в жилом доме. Как правило, она очень надежно закреплена с помощью труб, что значительно увеличивает шансы на спасение. Несмотря на то что в случае с жительницей Техаса, ванна все же была вырвана с корнем, именно решение спрятаться в ней спасло жизнь американке.