Зять короля Испании Иньяки Урдангарин приговорен к 6 годам и 3 месяцам тюрьмы по делу о махинациях и уклонении от уплаты налогов, передает The Local.

Герцог Иньяки Урдангарин является мужем младшей дочери короля Хуана Карлоса, принцессы Кристины. Принцессу Кристину, проходившую по этому делу, отпустили в зале суда и приговорили к штрафу.

По мнению обвинения, Урдангарин переводил пожертвования, полученные его благотворительным фондом Instituto Noos, на частные счета. В числе прочего, речь идет о нецелевом использовании в 2005–2006 годах суммы на 2,3 млн евро, предназначавшейся для проведения двух конгрессов по туризму и спорту.

В 2013 году суд в Испании конфисковал у зятя короля Испании Хуана Карлоса 16 объектов недвижимости в рамках дела о коррупции.