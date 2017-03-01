Зять президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, миллиардер Тимур Кулибаев, снес особняк Sunninghill Park в селении Аскот (графство Бершир) в 40 км от Лондона, который был связан с историей британской королевской семьи. Владелец объекта с 12 спальнями планирует возвести новый особняк, сообщает The Daily Mail.

Кулибаев загадочно купил это имение еще в 2007 году за 15 млн фунтов стерлингов, что было на 3 млн выше запрашиваемой цены. Новый дом казахского миллиардера будет на треть просторнее старого здания. На территории усадьбы, в частности, запланированы 25-метровый крытый бассейн и ландшафтные сады.

Снесенный особняк был уже ветхим и архитектурной ценности не представлял, но до этого 20 лет являлся домом второго сына королевы Елизаветы II, герцога Йоркского Эндрю, и его супруги, герцогини Сары Фергюсон. Дом был построен королевой специально для пары в качестве свадебного подарка в 1986 году. В 1996 году их брак распался, но известно, что экс-супруги пользовались этим особняком вплоть до 2006 года.

Prince Andrew and Fergie's home built for them as a wedding present is demolished https://t.co/rgLlGa3UuM pic.twitter.com/c7tONwDq2P — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) February 28, 2017





Покупателя на дом принц Эндрю искал пять лет. По слухам, в итоге принц практически лично привлек Кулибаева к покупке, ранее оказав ему помощь с арендой двух соседних полей. Итальянская пресса ранее предполагала, что резиденция была куплена на нефтяную взятку. Между тем в Букингемском дворце говорили, что ничего против этой сделки не имеют.

Тимур Кулибаев, сделавший состояние в области финансов и нефтяного бизнеса, сегодня является председателем ассоциации Kazenergy, объединяющей предприятия нефтегазового и энергетического секторов в Казахстане. В 2011 году он вошел в совет директоров российского "Газпрома".

Ранее Кулибаева, который женат на дочери Назарбаева Динаре, называли наиболее вероятным следующим президентом Казахстана и продолжателем курса нынешнего казахского лидера в случае его внезапного ухода с поста.