Кулибаев загадочно купил это имение еще в 2007 году за 15 млн фунтов стерлингов, что было на 3 млн выше запрашиваемой цены. Новый дом казахского миллиардера будет на треть просторнее старого здания. На территории усадьбы, в частности, запланированы 25-метровый крытый бассейн и ландшафтные сады.

Снесенный особняк был уже ветхим и архитектурной ценности не представлял, но до этого 20 лет являлся домом второго сына королевы Елизаветы II, герцога Йоркского Эндрю, и его супруги, герцогини Сары Фергюсон. Дом был построен королевой специально для пары в качестве свадебного подарка в 1986 году. В 1996 году их брак распался, но известно, что экс-супруги пользовались этим особняком вплоть до 2006 года.

Prince Andrew and Fergie's home built for them as a wedding present is demolished https://t.co/rgLlGa3UuM pic.twitter.com/c7tONwDq2P