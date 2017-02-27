Серия статей "Latvija var!" на портале Delfi посвящена предприимчивым людям в латвийском бизнесе, идеи которых превращаются в инновационные продукты, завоевывают экспортные рынки или сердца клиентов в Латвии. Проект создан в сотрудничестве с DNB.

"Vaidava Ceramics" — семейное предприятие Балодисов, которое возникло еще до восстановления независимости Латвии. Кажется, глиняные блюда из Вайдавы, если не держал в руках, то видел практически каждый. Правда, теперь они производятся только периодически, так как приоритетом предприятия стала коллекция дизайнерской посуды "Zeme". Она символизирует новый концепт предприятия — вернуть глиняную посуду на стол современного человека.

Завод расположен рядом с Вайдавским озером, всего в паре минут ходьбы. Пока на деревьях еще не появились листья, озеро видно даже с территории предприятия. Вайдавская посуда изготавливается из латвийской красной глины, которую добывают в Лиепах, примерно в 30 км от завода. Любой вайдавский продукт проходит через руки мастера, поэтому на нем написано — "handmade in Latvia" ("ручная работа, сделано в Латвии"). Сейчас на "Vaidava Ceramics" работает 15 человек. Правда, в Вайдаве производится не только посуда, но и цветочные горшки, а в свое время там изготавливали также, например, люстры и огромные вазы. Сейчас на счету предприятия — около 100 продуктов.

В прошлом году оборот "Vaidava Ceramics" достиг почти 200 000 евро, но Микс планирует в ближайшие три-четыре года удвоить этот показатель и добиться, чтобы около 70% продукции шло на экспорт. При этом он подчеркивает, что предприятие не собирается превращаться в огромный завод, где посуда изготавливается автоматически. Речь идет об успешном развитии семейного предприятия, где делают посуду "с историей".