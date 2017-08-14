Хозяйство Zilūži – это настоящее семейное предприятие семьи Грасбергсов, которое из совсем небольшого хозяйства за 25 лет выросло до фермы, которой принадлежит 400 коров и почти 900 гектаров земли. Грасбергсы — не только фермеры, они также производят различные молочные продукты. Их подход к данному бизнесу немного необычен, говорит руководитель хозяйства Янис Грасбергс. Однако, судя по растущим объемам и обороту, семья двигается в правильном направлении.

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На этой неделе Грасбергсы собираются открыть молочный магазинчик в бывшем газетном киоске в Валмиере. Чтобы понять, как приспособить небольшое здание ко всем требованиям, пришлось основательно поразмыслить - причем, и самим хозяевам, и чиновникам. В киоске можно будет купить различные молочные продукты, изготовленные в Zilūži, в том числе и самый популярный товар — мороженое с грильяжем. "Фактически, мы берем траву, пропускаем ее через корову и получаем мороженое", — смеется руководитель фирмы по торговле и маркетингу Валтс Грасбергс.

С 2004 года хозяйство реализовало 14 проектов с привлечением средств еврофондов. Финансирование вкладывалось и в строительство новых зданий, и в закупку оборудования. Прошлый год, по словам Яниса, был не слишком удачным — в основном, по причине плохого урожая. Но в этом году погодные условия более благоприятные, так что год должен завершиться с лучшими финансовыми показателями.

Оборот крестьянского хозяйства Яниса Грасбергса Zilūži, расположенного в Берзайнской волости Валмиерского края, в прошлом году составил 903 505 евро. На данный момент это домашнее производство, но семья уже какое-то время готовится к переходу к статусу признанного производителя. Грасбергсы надеются, что это удастся сделать до конца года.

