Всего за четыре года печатное компания Printful открыла две фабрики в США и совсем недавно, в четверг на прошлой неделе, - новое производство в центре Риги. Предприятие намерено заметно увеличить объемы продаж в Европе, которые сейчас составляют лишь 5% от общего оборота, говорит исполнительный директор Printful Давис Сикснанс.

Серия статей "Latvija var!" на портале Delfi посвящена предприимчивым людям в латвийском бизнесе, идеи которых превращаются в инновационные продукты, завоевывают экспортные рынки или сердца клиентов в Латвии. Проект создан всотрудничестве с DNB.



Компания Printful, которая входит в группу предприятий Draugiem Group, недавно отпраздновала свой четвертый день рождения. На данный момент большинство клиентов компании находится в США, в том месте, где у основателя и совладельца Draugiem Group Лауриса Либертса возникла идея об этом бизнесе. Он признает, что удачной бизнес-идее предшествовал ряд безуспешных попыток начать бизнес за океаном.

Теперь Printful — самое быстрорастущее предприятие группы, оборот которого ежегодно увеличивается примерно на 50%. Одна из крупных целей, которую Либертс надеется реализовать в 2020 году, это выход компании на публичный рынок акций. "Это могло бы нас мобилизовать. И для нас это был бы совершенно новый опыт", — говорит он, добавляя, что подготовиться к этому трудно, но в случае успеха появится возможность "посмотреть, как управлять публичной компанией".