Семейное предприятие Sudrablīnis уже 17 лет производит искусственную икру, которая пользуется популярностью не только в Латвии, но и за рубежом. Предприятие предлагает также икру лосося разных видов и черную, или осетровую, икру. Пару лет назад за счет вложений в размере более миллиона евро предприятие заметно расширилось. Теперь клиентам предлагается также лосось холодного копчения, говорит исполнительный директор Sudrablīnis Айвар Линис.

Серия статей "Latvija var!" на портале Delfi посвящена предприимчивым людям в латвийском бизнесе, идеи которых превращаются в инновационные продукты, завоевывают экспортные рынки или сердца клиентов в Латвии. Проект создан в сотрудничестве с DNB.

Фабрика Sudrablīnis скрывается среди высоких многоквартирных домов в Вецмилгрависе. Ничто поблизости не свидетельствует о том, что в кирпичном здании расположен завод по переработке рыбы. Предприятие делит здание с продуктовым магазином, который расположен на втором этаже. В свою очередь в помещениях фабрики когда-то находилось кафе, кулинарный цех и склад.

Sudrablīnis находится здесь с момента основания в 2000 году. Сейчас производство расположено на территории 1200 квадратных метров, в просторных, недавно отремонтированных помещениях. Исполнительный директор говорит, что планируется еще одно расширение. Будет построена дополнительная фабрика, так как имеющиеся помещения уже полностью задействованы в работе.

"Наше главное направление — переработка икры. Мы приступили к копчению. Сейчас мы делаем лосось холодного копчения. Постепенно развиваем это направление. Сейчас уже большую часть перенимает экспорт", — рассказывает Линис.

В прошлом году оборот Sudrablīnis составил 1,6 млн. евро. По этому поводу исполнительный директор с улыбкой говорит: "Всегда можно лучше".